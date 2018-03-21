مفوض أوروبي: فرض ضرائب على شركات الانترنت ليس إجراء معادياً لأمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم باقتراحات لوضع قواعد جديدة لفرض ضرائب على شركات الانترنت الدولية.

وتهدف هذه الاقتراحات إلى تحديث القوانين الضريبية والعمل على إلزام الشركات بدفع ضرائبها في المكان الذي تحقق فيه أرباحها، ما سيساعد خلق أجواء مناسبة لمزيد من الانتعاش الاقتصادي.

وأشار المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الضريبية بيير موسكوفيتشي، إلى أن القوانين الأوروبية المعمول بها حالياً تعود إلى عقود خلت، أي إلى ما مرحلة ما قبل الاقتصاد الرقمي، وبالتالي يتعين تحديثها للتأقلم مع النمط الاقتصادي الجديد.

وتنص القوانين الموجودة داخل أوروبا حالياً بأن تدفع الشركات ضرائب في أماكن تواجدها الفعلية، أي البلدان التي تمتلك فيها مكاتب ومصانع، ما يعني أن شركات الانترنت تسطيع التهرب بسهولة من الضرائب المفروضة في الدول الأوروبية رغم أنها تحقق أرباحاً طائلة فيها.

ويتعلق الأمر بعدد تقديري من الشركات التي تتعامل بواسطة المحتويات الرقمية، فـ”ثلث هذه الشركات أوروبي، والباقي أمريكي، ولكن لا علاقة لهذا الإجراء بموضوع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم”، وفق المفوض الأوروبي.

وتحاول المفوضية الأوروبية رأب الصدع القائم بين مختلف الشركات في الاتحاد، فالشركات التقليدية، تدفع ضعف ضرائب تلك الرقمية، والتي تحقق أضعافاً مضاعفة من أرباح الأولى، ما يساهم في إفلات مبالغ مالية ضخمة من خزائن الدول الأعضاء.

وكان زعماء الدول الأوروبية قد كلفوا المفوضية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017، بالتقدم بأفكار لمعالجة هذا الخلل.

وتهدف الاقتراحات الجديدة أيضاً على جعل القوانين الراعية لعمل الشركات الرقمية أكثر تلاؤماً مع متطلبات منظمة التعاون والتنمية الأوروبية.