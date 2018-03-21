أسقف إيطالي: الانتخابات لم تكُن هزيمة للكنيسة بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال أسقف إيطالي إن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكُن هزيمة بالنسبة للكنيسة من ناحية الهجرة، في إشارة الى تقدم تيار يمين الوسط المعروف بمناوئته للمهاجرين.

واضاف الأمين العام لمجلس الأساقفة الايطاليين المونسنيور نونتسيو غالانتينو، في تصريحات الأربعاء، “هل هزمت؟ لم أكن مرشحاً مع أي حزب، ولم أُهزَم أنا ولم تهزم الكنيسة أيضا”، مبينا أنه “في مسألة الهجرة، يجب علينا ألا نقنع أي شخص بالذهاب إلى اليمين أو اليسار (في إشارة الى التيارات السياسية)، بل باتجاه الإنجيل”.

وأوضح المونسنيور غالانتينو أن “ما يحرك البابا والتزام الكنيسة من ناحية استقبال المهاجرين، دافع كتابي وإنجيلي محض”، فـ”الأمر لا يتعلق بمناهضة من يفكر بشكل مختلف عنا”، بل بـ”بإشاعة فكرة أن الفقير المحتاج لا يمكنه أن يجد قلب الكنيسة مغلقاً”.

وخلص سكرتير مجلس أساقفة إيطاليا الى القول إن “اهتمام الكنيسة في هذا المعنى، يمتد ليشمل جميع الأسر الإيطالية التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية”.