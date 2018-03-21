غسان سلامة: تنظيما داعش والقاعدة لا يزالان موجودان في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في إحاطة لمجلس الأمن الأربعاء، من أن تنظيمي الدولة (داعش) والقاعدة “لا يزالان موجودان في ليبيا”، منوها بأنهما شنّا هجمات في الآونة الأخيرة.

كما أشار سلامة إلى أن “المجموعات المسلحة بما في ذلك تلك المدمجة في هيكلية الدولة تواصل العمل خارج نطاق القانون وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”، حسبما نقلت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما وصف المبعوث الاممي، في الاحاطة التي قدمها لأول مرة من العاصمة الليبية طرابلس، المؤسسات الليبية الحالية بأنها “ترتكز على شرعية سطحية وتفويضات ركيكة او منقسمة إلى أجسام متناسفة”، معتبرا أنه “من أجل القيادة وتوحيد الصف وإتخاذ قرارات صعبة، يجب أن تكون الحكومة آتية من الشعب”.

وشدد على أنّ “العمل من أجل إجراء إنتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية هذه السنة هو في قمة أولويات الأمم المتحدة”، ورأى أنه “من المهم جداً قبل إجراء هذه الإنتخابات أن نكون متأكدين أنها سوف تكون شاملة وان نتائجها سوف تقبل من الجميع”.