مالمستروم “تنتزع” موافقة أمريكية على الحوار بشأن القضايا التجارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – واشنطن – توصلت المفوضة الأوروبية للشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم، إلى توافق مع المسؤولين الأمريكيين حول ضرورة الشروع بحوار بشأن القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت مالمستروم قد أجرت خلال اليوم في واشنطن محادثات مع مسؤولين أمريكيين معنيين بشؤون التجارة، وعلى رأسهم سكرتير الدولة ويلبر روس.

وأعلنت المسؤولة الأوروبية في بيان مقتضب صدر عقب الاجتماع: “اتفقنا على إطلاق النقاش الفوري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإدارته بشأن القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تلك المتصلة بالصلب والألومنيوم”، حسب كلامها.

وتأمل مالمستروم أن يؤدي الحوار إلى نتائج مقبولة لكلا الطرفين بأسرع وقت ممكن.

وكانت مالمستروم قد توجهت إلى واشنطن سعياً لإقناع الأمريكيين بإعفاء دول الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي من قرار الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على وردات بلاده من الصلب و 10% من الألومنيوم، مع اعفاء كل من المكسيك وكندا.

هذا ومن المقرر أن يناقش زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد مسألة الرسوم الجمركية الأمريكية، خلال قمتهم الدورية يومي غد وبعد عد في بروكسل، حيث سيأخذون بعين الاعتبار نتائج محادثات مالمستروم في واشنطن.

وكان مصدر أوروبي مطلع قد أكد أن الاتحاد لا زال يريد تعزيز فرص الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية فائض الإنتاج من المادتين المذكورتين، ” كما نريد أن تكون ردودنا متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ونسعى كذلك إلى لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دوليين آخرين”، على حد تعبيره.