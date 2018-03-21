السفير الامريكي لدى روما يلتقي زعيم رابطة الشمال الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى السفير الأمريكي لدى إيطاليا، لويس ايزنبرغ اليوم الاربعاء الامين العام لرابطة الشمال، مرشح إئتلاف يمين-الوسط لرئاسة الوزراء، ماتيو سالفيني.

وأشارت السفارة الامريكية في تغريدة، في أعقاب اللقاء، أن الطرفين “تشاطرا أهمية الحفاظ على روابط قوية بين البلدين”. كما ذكرت أن الدبلوماسي الامريكي “سيواصل الاجتماعات والحوارات مع سلسلة من القادة السياسيين الإيطاليين لتبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

ويأتي هذا اللقاء بعد وقت قصير من إعلان إتفاق بين إئتلاف يمين-الوسط وحركة خمس نجوم، يتم بمقتضاه إسناد رئاسة مجلس النواب الجديد إلى الاخيرة، كونها الحزب الأول في البرلمان بناء على نتائج انتخابات الرابع من الشهر الجاري العام، بينما تسند رائسة مجلس الشيوخ إلى الائتلاف، بإعتبار أنه التكتل السياسي الأول في الجهاز التشريعي الجديد.

ولا يعتبر هذا الاتفاق اختراقا لتشكيل الجهاز التنفيذي المقبل، حيث يدعي كلاهما أحقية قيادته وتشكيل فريقه الوزاري، في حين أنه لم يتحصل أي من الكيانين السياسيين على أغلبية برلمانية لحكم البلاد بمفرده. ولكن ليس من المستبعد أن يتفقا على “حكومة مهام” لتعديل القانون الانتخابي يلي ذلك إنتخابات برلمانية مبكرة.