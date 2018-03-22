ألفانو يدعو لربط الأموال الممنوحة من الاتحاد الأوروبي باحترام سيادة القانون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال وزير الخارجية الإيطالي انجيلينو ألفانو إنه في المناقشات حول الإطار المالي المتعدد للسنوات القادمة للاتحاد الأوروبي “سيكون من الضروري التفكير بالربط بين الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي واحترام سيادة القانون”.

وفي تصريح خطي نُشر على هامش لقاء جمعهُ ورئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، في الأكاديمية الملكية البلجيكية ببروكسل الخميس، أضاف الوزير ألفانو أن “على ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة أن تضع المواطنين في المركز وتسمح بتمويل الأملاك العامة الأوروبية، إدارة الهجرة، النمو والابتكار، وإعطاء أولوية عالية سواء أكان للسياسة الزراعية المشتركة (PAC)، بهدف حماية الطبيعة في أوروبا والموروث الثقافي الذي تجسده، أم من ناحية الأموال الهيكلية لدعم الأقاليم المتأخرة تنموياً”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “سيكون هناك عجز بحجم 11 مليار يورو، الذي يمثل المساهمة السنوية من جانب المملكة المتحدة بالميزانية”، مما “سيزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق بالإجماع”.