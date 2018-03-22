قمة أوروبية غنية بالمواضيع بإنتظار القرارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – انطلقت اليوم في بروكسل قمة أوروبية دورية وعلى جدول أعمالها العديد من المواضيع المتعلقة بالتجارة والسياسة الضريبية وإصلاح منطقة العملة الموحدة (اليورو) والعلاقات السياسية خاصة مع كل من روسيا وتركيا.

هذا وبرغم العديد من الخلافات بين زعماء الدول الأعضاء، فإن المواقف المعلنة ستعبر عن وحدة الصف الأوروبي خاصة فيما يتعلق بـ”بإدانة تصرفات روسيا في بريطانيا وتركيا في شرق المتوسط.

ومن المنتظر أن يخصص الزعماء جلستهم الأولى للمواضيع المتعلقة بالسياسة الضريبية والمواضيع التجارية، بينما يعقدون جلسة خاصة في المساء لمناقشة قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق على الأراضي البريطانية.

وستقدم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، عرضاً لتطورات التحقيقات في بلادها، ويفضل الاوروبيون “سماع ما ستقوله السيدة ماي قبل اتخاذ أي موقف”، حسب كلام رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل.

ولكن بيتل أكد على تضامن كافة دول الاتحاد مع بريطانيا في هذا المجال، مبدياً تحفظاً شديداً على أي حديث عن فرض عقوبات إضافية على موسكو.

كما سيبحث الزعماء العلاقات مع تركيا، وذلك في أفق القمة غير الرسمية التي ستعقد يوم الاثنين القادم في فارنا في بلغاريا.

وفي هذا الإطار، تقول مصادر مطلعة أن زعماء مؤسسات الدول الأوروبية سيركزون على قضايا تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والاتفاق الموقع بين الطرفين في 2016 بشأن الهجرة واللجوء. لكن المصادر أكدت أن أوروبا ستثير أيضاً القضايا الشائكة خلال اللقاء المرتقب، حيث “سيتم الحديث عما يحدث في عفرين السورية، وكذلك تصرفات تركيا في شرق المتوسط”، وفق كلامها.

إلى ذلك، سيعلن زعماء الدول تضامنهم الكامل مع قبرص بوجه التصرفات التركية في شرق مياه المتوسط حيث تمنع أنقرة سفن تابعة لشركات أوروبية من استثمار حقول الغاز في المنطقة.