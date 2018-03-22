زعيم رابطة الشمال الايطالية: انفقنا ملياري يورو لـ”كارثة” المهاجرين خلال عام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الامين العام لرابطة الشمال الايطالية ومرشح تحالف يمين الوسط لرئاسة الوزراء، ماتّيو سالفيني أنه ينتظر “بفارغ الصبر” التمكن من العمل لعكس مسار السياسات الحكومية في بلاده بشأن ملف الهجرة في بلاده، التي وصفها بـ”الكارثية”.

وكتب سالفيني على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “كارثة الهجرة بدون سيطرة، أنفقنا فيها ما يقارب ملياري يورو في عام 2016 فقط ، دون حساب التكاليف الاجتماعية والبشرية الهائلة، في ظل عدم اكتراث أوروبا”.

واضاف سالفيني، الذي أشار في وقت سابق إلى أحقيته في قيادة الحكومة القادمة بناء على تصدّر إئتلاف يمين-الوسط لنتائج الانتخابات ولكن دون الحصول على الأغلبية البرلمانية المطلقة، “أتوق إلى اللحظة التي يتم إختباري فيها في قدرتي على عكس المسار”.

ونشر زعيم رابطة الشمال على صفحته رابطا لمقال حمل عنوان “طوارئ المهاجرين: أوروبا ساهمت فقط بـ47 مليون. الاتحاد الأوروبي تخلى عن إيطاليا لتواجه مصيرها لوحدها”.