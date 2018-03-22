إيطاليا: عودة عقود العمل الدائمة للنمو في كانون الثاني الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا عودة عقود العمل الدائمة الى النمو في شهر كانون الثاني/يناير الماضي

وقال تقرير للمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (INPS) في مجال رصد عقود العمل، إن “الشهر الأول لعام 2018، شهد توازنا على صعيد القطاع الخاص، بين عقود بدء العمل وانتهائه، بما يساوي 201 ألف عقد، وهو أعلى من الشهر ذاته العام الماضي”، حيث كان 144 ألفا، وأن “التغيّر الصافي في العقود الدائمة، عاد إلى الإيجابية بعد 7 أشهر تماما”، حيث “إزدادت بمجموع 70 ألف عقد”.

وأشار التقرير الى أن “الزيادة شملت العقود بجميع أنواعها”، سواء أكانت “المفتوحة الأمد، بنسبة 11.9٪، التدريب (29.6٪)، محددة المدة (18.3٪)، الموسمية (18.5٪)، وكذلك ذات الفترات المتقطعة بنسبة 83.6٪”.

وذكر التقرير أن “الزيادة طالت أيضا، تحويل العقود طويلة الأجل الى أجل غير محدد، حيث ازدادت بمجموع 51 ألفا”، والتي “سجلت في الواقع زيادة كبيرة جدا مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير 2017 بما يعادل نسبة 78.3٪”. واختتم بالقول إن “الإنخفاض الوحيد شمل عقود التدريب الصناعية، التي انتهت باختتام فترة التدريب، حيث تقلصت بنسبة 21.1٪”.