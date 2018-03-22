رئيس الوزراء الايطالي: حاجة لتعزيز حماية البيانات الشخصية على المستوى الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني حماية البيانات الشخصية لمستخدمي شبكة الانترنت بـ”القضية الكبرى”، والتي “ستسعى من أجلها إيطاليا لجعل صوتها مسموعًا” خلال القمة الأوروبية التي انطلقتالخميس في بروكسل وتستمر إلى يوم غد الجمعة.

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة الايطالية تعليقا على حادثة استغلال شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية لبيانات شخصية للملايين من الناخبين الامريكيين من مستخدمي منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقتهم.

واضاف جينتيلوني في تصريح للصحافيين على هامش القمة الأوروبية، “أعتقد أنه لا يمكن للمجلس الأوروبي تجاهل ما يجري في هذه الأيام، خلال اجتماعه اليوم وغدً. مهمتنا السعي لوجود اتفاق حول الحاجة إلى تعزيز حماية البيانات على المستوى الأوروبي ، بينما يجري النقاش بشأن فرض ضرائب على الشركات الكبرى” في الشبكة العنكبوتية.