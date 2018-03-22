تاياني: من مصلحة مؤسس فيسبوك التحدث أمام البرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن مصلحة إدارة شركة فيسبوك تقتضي طمأنة الجمهور الأوروبي إلى حسن استخدام المعطيات الشخصية للأفراد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي في بروكسل اليوم بعد جلسة مناقشة عقدها من زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، على هامش قمتهم الحالية في العاصمة البلجيكية.

وأشار إلى الرسالة التي بعث بها إلى مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، ” من مصلحة السيد زوكربيرغ، التحدث أمام البرلمان الأوروبي وتقديم شروحات بشأن القضايا التي تقلقنا”، حسب قوله.

وعبر عن أمله أن يلبي مؤسس فيسبوك الدعوة بالسرعة الممكنة.

وذكر تاياني بأن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقاً مهمة لفيسبوك، مشدداً على أن أهمية الحفاظ على ثقة ” المستهلك” الأوروبي.

وتتمحور مخاوف الأوروبيين حول ما تردد عن استغلال شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، خلال حملة دونالد ترامب الانتخابية، لبيانات شخصية للملايين من الناخبين الامريكيين من مستخدمي منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقتهم.

ويريد الاتحاد معرفة ما إذا كانت شركة فيسبوك قد لعبت دوراً غير مباشر من خلال البيانات التي وصلت إلى كامبريدج أناليتيكا في التأثير على خيارات البريطانيين عندما صوتوا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي التحرك الأوروبي في وقت تستعد فيه المؤسسات الأوروبية لانتخابات برلمانية منتصف عام 2019، بالتزامن مع ارتفاع مطرد لأسهم الأحزاب الشعبوية لدى الجمهور الأوروبي.