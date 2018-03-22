رئيسة الوزراء البريطانية: استمرار التعاون الامني مع أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت رئيسة الوزراء البريطاني تريزا ماي، عن تصميم بلادها الاستمرار في التعاون مع الاتحاد الأوروبي لأجل حفظ الأمن على أراضي الطرفين.

وكانت ماي تدلي بتصريحات اليوم لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية الدورية في بروكسل، حيث أوضحت أنها ستثير مع زملائها الأوروبيين “خطورة” التصرفات الروسية، في إشارة إلى عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبيل وابنته.

ووصفت المسؤولة الأوروبية هذا الأمر بـ”الاعتداء السافر”، وقالت إن تصرفات موسكو “تشكل خطراً على النظام العالمي، وخاصة على دول أوروبا”، على حد تعبيرها.

وشددت على رغبة بلادها الاستمرار في العمل مع الاتحاد الأوربي، حتى بعد خروجها منه (بريكست)، على حفظ الأمن والنظام ومواجهة التحديات المشتركة.

هذا ومن المقرر ان تتطرق ماي إلى موضوع آخر، متعلق بخروج بلادها من الاتحاد، إذ أنها ستتحدث أمام الزعماء عن تقدم العمل في هذا المجال، حيث ينتظر الاوروبيون “مزيداً من الإيضاحات بشأن ما ترغب به لحل مشكلة الحدود بين إيرلندا وأيرلندا الشمالية”، حسب تصريحات متطابقة للعديد من رؤساء الحكومات الأوروبية.

ولا تزال بريطانيا ترفض المقترح الأوروبي القائل بضرورة أن تبقى إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي بعد بريكست، لكنها لم تقدم مقترحات بديلة، مقبولة أوروبياً، حتى الآن.