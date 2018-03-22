حذر بالقمة بشان أنباء عن اعفاء الاتحاد الاوروبي من الرسوم الجمركية الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعامل العديد من زعماء الدول والمؤسسات الأوروبية بحذر شديد مع الأنباء الواردة من واشنطن والتي أفادت بقبول إدارة الرئيس دونالد ترامب، اعفاء دول الاتحاد من الرسوم الجمركية المتوقع فرضها على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم.

وكانت العديد من المصادر نقلت عن روبرت لايتزر، مسؤول ملف التجارة الأمريكي، قوله أن بلاده ستعفي الاتحاد الأوروبي من الرسوم المقررة على واردات الصلب والفولاذ والتي ستصل على التوالي إلى 25% و10%.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد شدد على ضرورة انتظار الإعلان الرسمي للقرار الأمريكي في وقت لاحق من مساء اليوم.

ولكنه أكد على وحدة الموقف الأوروبي بهذا الشأن، وقال “نأمل أن نستطيع الاستمرار في العمل بموجب قواعد التجارة العالمية”، حسب كلامه.

أما رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، فقد اعتبر من جهته هذا الإجراء بـ”الصائب” لو تم تأكيده.

وألمح تاياني إلى أهمية الجهود التي بذلتها المؤسسات الأوروبية للتوصل إلى هذه النتيجة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بعلاقات جيدة مع الشركاء الدوليين.

ولكن المشكلة، بالنسبة لتاياني، تكمن في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع واردات الحديد والصلب، فـ”المشكلة تكمن في فائض الإنتاج الصيني من هاتين المادتين، وليس في أوروبا”، على حد قوله.

هذا ويطالب زعماء دول الاتحاد الأوروبي اعفاءهم من هذه الرسوم، مشددين على علاقة التحالف والشراكة المتعددة الأطياف التي تربطهم بالأمريكيين.