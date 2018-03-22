ماكرون يرفض التدخل العسكري التركي في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي لا يؤيد أي تدخل عسكري في شؤون دولة ذات سيادة، في إشارة إلى عملية (غصن الزيتون) التركية شمالي سورية.

وكان الرئيس الفرنسي يجيب على أسئلة الصحفيين على هامش مشاركته في القمة الأوروبية المنعقدة اليوم وغداً في العاصمة البلجيكية، ” نحن واضحون ونتفهم الاحتياجات والمخاوف الأمنية التركية، لكننا لا نؤيد أي توغل عسكري داخل أراضي دولة ذات سيادة مثل سورية، حتى ولوكان هذا البلد في حالة حرب”، على حد قوله.

وأعلن ماكرون أنه سيثير هذا الأمر عندما سيتحدث هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق من مساء اليوم.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن التدخل التركي في منطقة عفرين السورية، يعتبر انتهاكاً للقرار الأممي رقم 2401، والذي شارك الأوروبيون في اعداده ووافقت عليه روسيا.

هذا ومن المقرر أن يتطرق زعماء الدول الأوروبية إلى التدخلات التركية في سورية، أثناء مناقشتهم للعلاقات مع أنقرة خلال القمة.

ويأتي النقاش تحضيراً للقمة غير الرسمية الأوروبية – التركية المقررة في بلغاريا يوم الاثنين القادم.

وكان مصدر أوروبي مطلع قد أكد أن الحوار مع تركيا سيكون صريحاً ولن يستثني المواضيع الإِشكالية.

وسيركز الأوروبيون بشكل خاص، حسب المصدر نفسه، على عدة مسائل مثل العلاقات التجارية و الهجرة وكيفية الاستمرار في الاتفاق الموقع مع تركيا بهذا الخصوص في آذار/مارس 2016.