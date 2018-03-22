مفوضة أوروبية: بيان زوكربيرغ لا يكفي لإعادة ثقة المستخدمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأت مفوضة شؤون العدالة والمستهلكين في الاتحاد الاوروبي، فيرا جوروفا، أنه “لا يكفي نشر بيان على فيسبوك لإعادة بناء ثقة المستخدمين”، في إشارة إلى إقرار الرئيس التنفيذي لعملاق التواصل الاجتماعي، مارك زوكربيرغ بحدوث أخطاء ساهمت في تسريب بيانات شخصية للملايين من مستخدميها لشركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية دون علمهم.

وقالت المفوضة، بعد عودتها من زيارة رسمية للولايات المتحدة الامريكية، “غداً سأرسل رسالة إلى زوكربيرغ”، واضافت “نحن نريد شيئين من فيسبوك: الاحترام التام لقواعد الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا المسؤولية الاجتماعية ، بالتعاون ضد التحريض على الكراهية وحماية المستهلك” الأوروبي.

يشار إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أشار في تصرح سابق إلى أن مصلحة شركة فيسبوك تقتضي طمأنة الجمهور الأوروبي إلى حسن استخدام المعطيات الشخصية للأفراد، و”التحدث أمام البرلمان الأوروبي وتقديم شروحات بشأن القضايا التي تقلقنا”، حسب قوله.

وعبر عن أمله أن يلبي مؤسس فيسبوك الدعوة بالسرعة الممكنة. وذكّر تاياني بأن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقاً مهمة لفيسبوك، مشدداً على أن أهمية الحفاظ على “ثقة المستهلك” الأوروبي.