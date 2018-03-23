عضو بهيئة صياغة الدستور الليبي: إحاطة سلامة أمام مجلس الامن قريبة من الواقع

طرابلس- قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رانيا الصيد إن إحاطة المبعوث الاممي غسان سلامة “عقلانية وتلامس الواقع الليبي بل وقريبة من تفاصيله كثيرا”.

وأشارت الصيد في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الجمعة، أن “المبعوث ذكر بوضوح أن المعرقلين للاستفتاء على الدستور هم بعض الفصائل السياسية، إضافة لسرده الحالة في الجنوب الليبي ايضا كما هي دون تزوير بوجود مجموعات خارجية تشكل خطرا”.

وقالت الصيد إنه “لا زلنا نأمل أن يمضي المبعوث الاممي غسان سلامة بخطى أكثر وضوحا تدفه باتجاه دولة القانون والمؤسسات وتوحيد الوطن”.

وكان المبعوث الأممي قد اشار خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن الوضع الراهن في سبها يشكل “مصدر قلق كبير”، معربا استعداد البعثة للوساطة، وقال إن هناك “ثمة خطر في أن يكون للنزاع بعدٌ خارجي مما سيزيد من زعزعة استقرار ليبيا”.