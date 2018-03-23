البابا يلتقي مجلس كنائس جنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – استقبل البابا فرنسيس الجمعة، وفداً من مجلس كنائس جنوب السودان.

وقالت مذكرة فاتيكانية إن “المجلس الذي يمثل الكنائس المسيحية في جنوب السودان، سيجتمع أعضاء وفده بعد لقاء البابا، بوسائل الإعلام في ندوة صحافية تقام بمقر جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية”، في حي تراستيفيري، وسط روما.

وخلص بيان الكرسي الرسولي الى القول إن “الندوة تهدف الى الإبلاغ عن نتائج اعمال اجتماع المجلس، والوقوف عند الأوضاع في البلاد، والتأكيد على التزامه في مجال السلام والمصالحة” بجنوب السودان.

وكان الفاتيكان قد أعلن في أيار/مايو 2017، أن البابا فرنسيس لن يزور دولة جنوب السودان هذا العام كما كان يرغب، والتي تشهد حربا اهلية وتواجه بعض مناطقها المجاعة.

وقال المتحدث باسم الكرسي الرسول غريغ بيرك في تصريحات صحافية إن “الزيارة لن تتم هذا العام” دون اعطاء أي سبب أو تاريخ زيارة لاحقة.