مصادر أوروبية: بعض الدول تتوجه لاستدعاء سفراءها في موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء ممثله في موسكو للتشاور على خلفية حادثة ساليسبري، أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن العديد من الدول الأوروبية تدرس إجراءات مماثلة ضد روسيا.

وكان زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد قد قرروا خلال قمتهم الحالية في بروكسل، استدعاء رئيس بعثتهم الدبلوماسية لدى موسكو، حيث من المتوقع أن يصل إلى العاصمة البلجيكية خلال اليومين القادمين لإجراء مشاورات مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.

وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أن دولاً مثل فرنسا تدرس خياراً يصب في نفس المجال، موضحة أن الإجراءات الدبلوماسية من قبيل استدعاء السفراء أو طرد دبلوماسيين تدخل في صلاحيات العواصم الأوروبية.

وألمحت المصادر أن العديد من الإجراءات المشتركة لا تزال قيد الدراسة، فـ”هناك من طرح إمكانية مقاطعة زعماء أوروبا لحفل إطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا منتصف العام الحالي”، على حد قولها.

وتصف المصادر بـ”الشديد التعقيد” التعامل مع قضية “ضلوع” موسكو بعملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته في ساليسبري في بريطانيا، حيث “كان الأوروبيون يأملون في إحداث اختراق لإعادة الدفء لعلاقاتهم مع موسكو”، حسب تعبيرها.

ويذكر أن هناك زيارة مقررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا في آيار/مايو القادم، لكن حادثة ساليسبري تضعها في مهب الريح.