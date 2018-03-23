ألفانو: تجمعني ونظيري الألماني قوة الشعور الأوروبي نفسها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “اكتشفت لدى نظيري الألماني هيكو ماس، قوة الشعور الأوروبي نفسه”، وكذلك “مشاعر الصداقة تجاه إيطاليا التي لطالما ميَّزت علاقاتنا”.

وفي معرض وصفه للقاء الذي جمع الوزيرين بمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، وأستمر لمدة ساعة تقريبا، أضاف ألفانو أن هناك ”قوة إرادة مشتركة” في مجال السير قُدُما “في ظل اعتبار أوروبا وطنا مشتركا يجب يتم إصلاحه وتحسينه”، لكن “ينبغي أن يتم تعزيزه دائماً أيضاً”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية لافتا الى أن ما سلف ذكره “يوحدنا ويمثل أساساً للتعاون المثمر”.