وزير خارجية ألمانيا: علاقات قوية مع إيطاليا بغض النظر عن نوعية الحكومة القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس عن رغبة بلاده في “التعاون مع الحكومة الإيطالية القادمة”، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي الجمعة مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو بمقر الخارجية في روما على أن “إيطاليا هي أحد المحاورين الرئيسيين في أوروبا وعلاقاتنا الثنائية إيجابية للغاية”.

واضاف وزير الخارجية في حكومة الائتلاف الموسع المشكّلة مؤخرا في ألمانيا “لدينا اهتمام قوي بإيطاليا وسيبقى في المستقبل بغض النظر عن نوعية الحكومة القادمة”. وأردف “القيم التي تقودنا واضحة ومعروفة أيضا هنا في إيطاليا”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الألمانية بأن إيطاليا هي “المحطة الثالثة”، التي يزورها منذ توليه منصبه، بعد الزيارات التقليدية إلى دولتي الجوار فرنسا وبولندا، وهذا “يؤكد على أهمية العلاقات” بين روما وبرلين.

يشار إلى أن مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء، لويجي دي مايو ، توقع في حديث سابق التمكن من الاتفاق على تشكيل حكومة في وقت أقل مقارنة بألمانيا، التي سعت عبر ستة أشهر لتأمين أغلبية برلمانية بين الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين.

وقال دي مايو، في لقاء مع رجال أعمال في مدينة ميلانو “لدي الاعتقاد بأننا سنستغرق وقتا أقل مقارنة بوقتهم”، ولكنه لم يكشف عن تحالفات ممكنة للحركة، القوة السياسية الأولى في البرلمان الإيطالي الجديد ولكنها بدون أغلبية تمكِّنها من الحكم لوحدها.