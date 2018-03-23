المهاجرون والالتزام الاجتماعي محور لقاء البابا بمسؤولين من جمهورية سان مارينو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – استقبل البابا فرنسيس مسؤولَين من جمهورية سان مارينو (وسط إيطاليا)، حيث تركز اللقاء على مسألتي المهاجرين والالتزام الاجتماعي.

وقالت مذكرة فاتيكانية الجمعة، إنه “خلال المناقشات الودية مع المسؤولَين ماتيو فيوريني وإنريكو كاراتوني، برز شعور بالرضا حيال العلاقات البناءة التي تجمع الكرسي الرسولي بجمهورية سان مارينو”، مما “يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي”. كما “تم الإعتراف بالمساهمة الإيجابية لكنيسة سان مارينو المحلية”، لا سيما “في المجالين الاجتماعي والتعليمي”.

ولفت الفاتيكان الى أنه “تم فيما بعد، استعراض بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ظاهرة الهجرة، آفاق مستقبل المشروع الأوروبي والوضع الدولي”.

وخلص بيان الكرسي الرسولي الى القول إن “المسؤولَين التقيا بعد الإجتماع بالبابا، أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، والمسؤول الفاتيكاني للعلاقات مع الدول، المونسنيور پاول غالاغر”.