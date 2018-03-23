وزير الخارجية الألماني: لن نقبل إحتلالا دائما لمدينة عفرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس الجمعة رفض حكومة بلاده لتواجد تركي دائم في سورية، في إشارة إلى عملية (غصن الزيتون) ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمالي البلاد.

وقال رئيس الدبلوماسية الألماني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايطالي بمقر الخارجية (قصر فارنيزينا) بالعاصمة روما، “لن نقبل بالاحتلال الدائم لمدينة عفرين”.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد انتقدت مؤخرا العملية العسكرية التركية في عفرين، واصفة إياها بـ”التصرفات غير المقبولة” من أنقرة، وذلك على الرغم “من بواعث القلق الأمنية” للأتراك بشأن تواجد المليشيات الكردية على الحدود التركية-السورية.