السفير بدر: تعاون مصري إيطالي لمكافحة الفساد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ صرح سفير مصر لدى روما، هشام بدر بأن رئيس السلطة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد، القاضي رافاييلي كانتوني قد استقبل وفدًا مصريًا من هيئة الرقابة الإدارية، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف السفير المصري في بيان الجمعة، أن “القاضي كانتوني أعرب عن ترحيبه بالوفد المصري واستمع لعرض قدمه رئيس الوفد، كما شاهد فيلماً قصيراً عن إنجازات الهيئة في مصر ونظامها الأساسي وطبيعة عملها في مكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري. من جانب آخر عرض الجانب الايطالي تجاربه في هذا الصدد، وتم استعراض أفضل الممارسات لمكافحة الفساد في البلدين”.

وذكر البيان أن “السفير بدر أكد خلال اللقاء، تصميم القيادة المصرية على القضاء على الفساد بكافة أشكاله، وتحقيق الشفافية الكاملة في المعاملات الحكومية، وكذا تحسين تقديم الخدمات للمواطنين؛ مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في هذا المجال الهام، عبر أدوات عدة أهمها تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يتيح تعظيم الاستفادة للجانبين، وضمان مكافحة الفساد بما يسهم إيجابيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين”.