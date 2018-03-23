يونكر وتوسك يقران بصعوبة التعامل مع روسيا وتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقر زعماء مؤسسات الاتحاد الأوروبي بصعوبة التعامل مع كل من روسيا وتركيا في ظل تزايد عدد القضايا الخلافية التي تساهم في ابعاد المسافة بين بروكسل وكل من هذين الطرفين.

وجاء التعبير عن هذا الشعور خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في مؤتمر صحفي مشترك عقداه اليوم بعد انتهاء أعمال القمة الأوروبية الدورية التي استمرت يومين.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأوروبيين رحبا بتماسك الموقف المعلن والتضامن القوي مع بريطانيا في قضية تسميم الجاسوس الروسي على أراضيها، إلا أنهما أقرا بأن اتخاذ إجراء أوروبي موحد ضد موسكو ليس بالأمر السهل.

وفي هذا الاطار، وصف دونالد توسك، بـ”الشديد الاختلاف” المشهد الأوروبي تجاه العلاقات مع روسيا، فـ”هناك حساسيات وحسابات ومصالح مختلفة لدولنا مع روسيا”، وفق كلامه.

وأشار توسك إلى أن الدول الأوروبية ستعلن من جهتها إجراءات ضد موسكو يوم الاثنين القادم، دون أن يقدم أي تفاصيل عن ماهية هذه الإجراءات أو قوتها.

من جهته، أكد يونكر أن الاتحاد الأوروبي يحتاج على الرغم من كل شيء إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع روسيا.

وكان المشاركون في القمة قد قرروا استدعاء رئيس البعثة الأوروبية في موسكو للتشاور معه في التطورات.

أما بشأن القمة الأوروبية – التركية غير الرسمية، المقررة في فارنا ( بلغاريا)، يوم الاثنين القادم، فقد أكد توسك أنها ستكون صعبة ومعقدة، مشيراً إلى أن علاقات الجوار التي تربط الطرفين تفترض البحث عن تفاهمات. وأشار أن مسؤولي الاتحاد سيتحدثون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن كافة القضايا التي تقلقهم خاصة لجهة التدخل التركي في منطقة عفرين شمال سورية، “ورغم كل ذلك، نريد الاستمرار في تعميق التعاون مع أنقرة”، على حد قوله.

ومن المنتظر أن تركز المحادثات الأوروبية – التركية على قضايا مثل التعاون الاقتصادي والأمني ووسائل الحفاظ على اتفاق آذار/مارس 2016 بشأن المهاجرين.

هذا وكان المشاركون في القمة الأوروبية قد بحثوا طيفاً واسعاً من الموضوعات المتعلقة بالمسائل التجارية، وإصلاح منطقة اليورو، وكذلك مسيرة التفاوض مع بريطانيا في أفق خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

كما بحث الزعماء تداعيات القرار الأمريكي فرض رسوم جمركية على مستوردات الصلب والألومنيوم، مرحبين بحذر بالإعفاء المؤقت، الذي “منحهم” إياه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.