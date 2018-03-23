ترحيب إسرائيلي واسع بتعيين بولتون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رحب مسؤولون إسرائيليون بشدة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين جون بولتون مستشارا له لشؤون الأمن القومي.

وقال وزير الإستخبارات يسرائيل كاتس إن بولتون معروف بمواقفه تجاه ايران، معربا عن ثقته “بان يُسمِع بولتون صوتا هاما في الصراع المستمر بين الخير والشر في منطقتنا والعالم اجمع”.

وأشار كاتس إلى أن بولتون صديق لإسرائيل.

من جهتها قالت وزيرة العدل اييليت شاكيد إن “بولتون صديق حقيقي لدولة اسرائيل وانه لديه خبرة واسعة وتفكير ابداعي”. وأضافت “إن ادارة ترامب هي من أكبر الادارات الامريكية تعاطفا مع اسرائيل على مر التاريخ”.

بدوره قال وزير التعليم نفتالي بينيت “إن بولتون هو خبير أمني متميز ودبلوماسي ذو خبرة”.

يذكر أن بولتون يحمل أيضا مواقف متشددة في الملف الفلسطيني إذ يعارض حل الدولتين.