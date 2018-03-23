ألفانو يبدي قلقه لسلوك أنقرة حيال قضية سايبم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو عن “القلق بشأن بعض السلوكيات الكبيرة، وأنا أشير بالتأكيد إلى قضايا الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط”.

ويأتي حديث وزير الخارجية في إشارة إلى قضية سفينة الحفر (سايبم 12000) التي استأجرتها مجموعة (إيني) الإيطالية، حيث اعترضتها البحرية التركية في شهر شباط/فبراير الماضي بينما كانت مبحرة نحو منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه القبرصية.

ورداً على أسئلة حول العلاقات مع تركيا، أضاف الوزير ألفانو في مؤتمر صحافي الجمعة، أن “موقفنا تجاه تركيا كان دائماً مؤيداً لتدخل بين القادة المؤسساتيين للاتحاد الأوروبي والسلطات التركية”، واختتم بالقول “إنني مقتنع بأن الحكومة الإيطالية القادمة ستمتلك الوعي بالتوازن للتوفيق بين هذه المواقف، والحفاظ على مبادئ تقاليدنا الديمقراطية”.