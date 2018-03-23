رياض المالكي: فلسطين تبقى قضية اجماع بمجلس حقوق الانسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، المنعقد اليوم في جنيف، للقرارات الاربعة الخاصة بدولة فلسطين في دورته 37، وتحت البند السابع (7) للاجندة.

وأشار المالكي إلى أن الدول الاعضاء صوتت بالاغلبية على القرارات الخاصة بالمستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وأكد المالكي “الاجماع والزخم الدولي الداعم لقضية فلسطين، خاصة في ظل استمرار اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بانتهكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق شعبنا، وبتشجيع مباشر من الادارة الامريكية التي تدعم الاستيطان والاستعمار، وادواته من مستوطنين ارهابيين، وحكومة متطرفة، وتعزز هذه المنظومة غير الشرعية في ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال دعمها المباشر، واعلانها الاخير الباطل، باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، السلطة لاقائمة بالاحتلال”.

وشدد المالكي على أن “الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الاجماع الدولي على القرارات وخاصة قرار المستوطنات التي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقه مع اهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وارهاب المستوطنين”.

وأشار المالكي الى ان “محاولات الانجرار خلف موقف الولايات المتحدة واسرائيل في العمل على تقويض البند السابع (7) لاجندة مجلس حقوق الانسان، والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، هو انسياق نحو حرمان الشعب الفلسطينين من حقه في الانتصاف، وفي نفس الوقت تعزيز ثقافة الافلات من العقاب لاسرائيل”.