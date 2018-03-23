ألفانو يعزي بضحايا عملية إرهابية جنوب فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو عن “التعازي العميقة لأجل ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في بلدة تريب”، جنوب البلاد.

وقد أعلن المتحدث باسم الداخلية الفرنسية فريديريك دو لانوفيل، الجمعة، مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة خلال عملية احتجاز نفذها مسلح يدعي بأنه ينتمي إلى تنظيم (داعش) داخل متجر ببلدة تريب الواقعة قرب مدينة كركاسون، جنوب غرب فرنسا.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي تحت عنوان “متحدون دائماً ضد الإرهاب، إيطاليا ضد داعش”، نقل الوزير ألفانو “مشاعر القرب من قبل إيطاليا، لعائلات الضحايا ومن فرنسا بأسرها”.

هذا وأضاف مصدر مقرب من التحقيق أن “السلطات تشتبه بأن منفذ العملية مغربي (25 عاما) وقد كان تحت المراقبة الأمنية بسبب انجرافه نحو التطرف الديني”.