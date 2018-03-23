تاياني: عدم تقليل الحذر من الإرهاب مطلقا فالمخاطر تعم أوروبا كلها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تشيرنوبيو – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إن المخاطر المرتبطة بالإرهاب منتشرة في جميع أنحاء أوروبا، كما يتضح ذلك من هجوم اليوم في تريب، وهي بلدة فرنسية تبعد عشرة كيلومترات عن مدينة كاركاسون، ولهذا السبب علينا أن لا نخفض حذرنا مطلقا.

وفي تصريحات صحافية على هامش منتدى اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكومّيرتشو) المنعقد في بلدة تشيرنوبّيو، شمال إيطاليا، أضاف تاياني أن “الإرهابي قد قُتل، لكن علينا ألا نسمح بخفض حذرنا، وأن نبقى في حالة تأهب دائمة”، حتى أنه “كان هناك قبل بضعة أيام، تمرينا لمكافحة الإرهاب بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بالتعاون مع السلطات الفرنسية”.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه “من ناحيتنا، نعتقد أن الحرب ضد تنظيم (داعش) ومقاتليه لم تنته بأي حال من الأحوال، فهناك مخاطر منتشرة في جميع أنحاء أوروبا، كما يبين هجوم اليوم”، وهناك “كثير من الأشخاص الذين يتحركون بشكل إنفرادي”، في إشارة الى الذئاب المنفردة”. واختتم بالقول “لذلك يجب علينا السيطرة على الفيسبوك ووسائل الإعلام الرقمية كونها الوسيلة التي تستخدم في تجنيد المقاتلين الجدد”.

هذا وقد أعلن المتحدث باسم الداخلية الفرنسية فريديريك دو لانوفيل، الجمعة، مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة خلال عملية احتجاز نفذها مسلح يدعي بأنه ينتمي إلى تنظيم (داعش) داخل متجر ببلدة تريب الواقعة قرب مدينة كركاسون، جنوب غرب فرنسا.

وأضاف مصدر مقرب من التحقيق أن “السلطات تشتبه بأن منفذ العملية مغربي (25 عاما) وقد كان تحت المراقبة الأمنية بسبب انجرافه نحو التطرف الديني”.