الأزهر يدين إطلاق النار واحتجاز رهائن في جنوب فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال الجامع الأزهر إنه “يدين بشدة”، حادث إطلاق النار واحتجاز رهائن، اليوم الجمعة، في بلدة تريب جنوب فرنسا، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

هذا وقد أعلن المتحدث باسم الداخلية الفرنسية فريديريك دو لانوفيل، الجمعة، مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة خلال عملية احتجاز نفذها مسلح يدعي بأنه ينتمي إلى تنظيم (داعش) داخل متجر ببلدة تريب الواقعة قرب مدينة كركاسون، جنوب غرب فرنسا.

وأكد الأزهر على موقعه الرسمي، أن “استهداف واحتجاز وقتل الأبرياء وترويع الآمنين، عمل جبان وجريمة بغيضة تنكرها كافة الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية”، مطالبًا بـ”ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على مثل هذه الأعمال الإرهابية، واستئصال خطرها الذي يهدد السلام العالمي”.

وتقدم الأزهر بـ”خالص التعازي لفرنسا حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا”، سائلًا “المولى عز وجلّ أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

وكان مصدر مقرب من التحقيق، قال إن “السلطات تشتبه بأن منفذ العملية مغربي (25 عاما) وقد كان تحت المراقبة الأمنية بسبب انجرافه نحو التطرف الديني”.