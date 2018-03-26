زعيمة حزب يميني إيطالي: لا صلاحيات للحكومة المستقيلة بطرد الدبلوماسيين الروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت رئيسة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، جورجيا ميلوني، عن رفضها لقرار سلطات بلادها طرد دبلوماسيين روس على خلفية أزمة تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا، بإعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال وليس لديها صلاحيات للقيام بذلك، إثر إعلان رئيس الوزراء باولو جينتيلوني الاستقالة نهاية الاسبوع الماضي بعد بدء البرلمان دورته التشريعية الجديدة وانتخابه لرئيسي النواب والشيوخ.

وكتبت ميلوني، القيادية في تحالف يمين-الوسط، على صفحتها في موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، “من غير المقبول أن تقرر حكومة مستقيلة طرد دبلوماسيين بالسفارة الروسية” في روما.

ورأت أن هذا القرار “آخر التحركات اليائسة لحكومة في أيامها الأخيرة تخضع لإرادة الدول الأجنبية، والتي لحسن الحظ سوف لن تكن قريبا في وضع يمكِّنها من إلحاق الأذى بالمصالح الوطنية الإيطالية”.