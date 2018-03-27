سانت ايجيديو تنظم صلاة مسكونية لأجل المسيحيين المضطهدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تحتفي جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية بذكرى المسيحيين الذين قتلوا أو يكابدون الاضطهاد والتمييز والحرمان من الحرية الدينية.

وقالت الجماعة الكاثوليكية في بيان الثلاثاء، إن “الإحتفاء سيكون من خلال التذكير بأسماء وقصص هؤلاء الشهود للإنجيل”، وكذلك بـ”تكرار كلمات البابا فرنسيس: اليوم، في القرن الحادي والعشرين، كنيستنا كنيسة الشهداء”.

وأضافت سانت إيجيديو أن “الصلاة المسكونية ستقام مساء الـ27 من نيسان/أبريل في كنيسة سانتا ماريا في حي تراستيفيري وسط روما”، وأن “لقاء الصلاة سيتم برئاسة محافظ مجمع الأساقفة، الكاردينال مارك أوليه”.

وذكر بيان سانت إيجيديو أن “هناك العديد من الدول في العالم حيث تمثل شهادة المسيحيين السلمية واللاعنفية، عثرة أمام العنف والفساد والإرهاب”، وأن “هناك أماكن يُقتل فيها الناس لأنهم يذهبون إلى الكنيسة، حيث تحرق الكنائس والمدارس المسيحية”، واختتمت بالقول إن “هناك أناس يتعرضون للتهديد، الترهيب أو القتل، لأنهم يثقفون الشباب وينتشلونهم من براثن العصابات الإجرامية”.