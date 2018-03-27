إيطاليا: إعتقال رئيس جمعية “الدعوة” الإسلامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن إعتقال رئيس جمعية “الدعوة” الإسلامية في إطار تحقيق يهدف إلى محاربة الإرهاب الدولي الإسلامي المنسوب إلى تنظيم (داعش)، تم بتنسيق نيابة باري، جنوب البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “في الساعات الأولى من نهار الثلاثاء، قام رجال مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) التابع لمقر شرطة باري وفوجّا، بالتعاون مع المديرية المركزية لقوات الشرطة الوقاية، بتنفيذ أمر احتجاز احترازي في السجن ضد رئيس الجمعية المذكورة”، وهو “مواطن مصري يحمل الجنسية الإيطالية”.

وذكرت المصادر أن “المتهم يواجه جرائم: الإرتباط بتنظيم (داعش) الإرهابي، التغنّي بالإرهاب الذي يتفاقم بسبب استخدام تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض”.

وأشارت الشرطة الى أنها قامت أيضا بـ”3 عمليات تفتيش شخصية ومنزلية”، كما “شرعت قوات الشرطة المالية في باري بتنفيذ مرسوم مصادرة عاجلة لمقر الجمعية الإسلامية بالإضافة إلى الحسابات المصرفية للمعتقل”.

وخلصت المصادر الى القول إن تفاصيل العملية المسماة “المعلم السيئ” سيتم توضيحها خلال مؤتمر صحفي يعقد في مكتب المدعي العام للمقاطعة”.