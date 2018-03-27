برلمانيون أوروبيون ينتقدون “نتائج” القمة الأوروبية التركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي عن احباطها من “اللانتائج” التي تمخضت عنها القمة الأوروبية التركية التي عُقدت في مدينة فارنا البلغارية مساء أمس.

وأشارت المجموعة الى أن المسؤولين الأوروبيين عجزوا عن إيصال الرسائل الحازمة المنتظرة منهم لتركيا سواء بالنسبة لدورها في منطقة عفرين الواقعة في الشمال السوري أو فيما يتعلق بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان والحريات في داخل البلاد.

وأشارت الرئيسة المشاركة للمجموعة سكا كيلر، في تصريحات الثلاثاء، إلى أن التعبير عن القلق حيال التدخل التركي في عفرين لا يكفي، فقد “كان يتعين على قادة الاتحاد استخدام نفوذهم السياسي والاقتصادي وممارسة الضغط على تركيا لوقف العنف”، حسب كلامها.

أما فيما يتعلق بالسجل “الضعيف” لتركيا في مجال حقوق الانسان وسيادة القانون، فقد أكدت البرلمانية الأوروبية، أنه كان أحرى بكل من رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ورئيس الاتحاد دونالد توسك، القول صراحة بأن تركيا لن تنضم قريباً إلى التكتل الموحد.

وشددت كيلر على ضرورة أن تعمل المفوضية على التأكد من حسن استخدام تركيا للأموال الممنوحة لها من قبل الاتحاد في مرحلة ما قبل الانضمام، مبينة أن “هذه الأموال تستخدم لدعم البلدان المرشحة على الاستثمار في تحسين سيادة القانون والحكم الرشيد، أما مع حكومة السيد أردوغان، فهي تفيد في تحقيق العكس”، على حد تعبيرها.

ولم ينتج عن القمة الأوروبية التركية أي قرار هام، يذكر، فقد اكتفى دونالد توسك، بإصدار بيان أعاد فيه التأكيد على المواقف الأوروبية، تحدث عن نقاط الخلاف المستمرة، وعبر عن تصميم الاتحاد على الاستمرار في الحوار مع الطرف التركي الذي لا يزال يعتبره شريكاً استراتيجياً إقليمياً هاماً.