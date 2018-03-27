تاياني: رئيس البرلمان الإيطالي المنتخب اتبع مثالي بتقليص التكاليف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، إن رئيس البرلمان الإيطالي المنتخب، روبيرتو فيكو، اتبع مثالي في مجال تقليص التكاليف.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الثلاثاء، أضاف تاياني “أنا راضٍ أن روبيرتو فيكو اتخذ من نهجي مثالاً له”، فلقد “تنازلت عن حقي بتعويض التنحي عن منصبي كمفوض أوروبي (مبلغ نصف مليون يورو)، وكذلك رسوم التمثيل كرئيس للبرلمان الأوروبي (حوالي 1418 يورو في الشهر)”.

وخلص تاياني الى القول “لقد قمت خلال أدائي لمهام منصبي بخفض تكاليف رئاسة البرلمان بنسبة 2/3 أيضا”.