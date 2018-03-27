أوروبا تصف بـ”الاستفزاز” إطلاق الحوثيين لصواريخ تجاه السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – انتقد الاتحاد الأوروبي قيام الحوثيين بإطلاق صواريخ على عدة أهداف في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مطار العاصمة الرياض، ليلة الأحد – الاثنين السابقة، في الصراع الدائر على الأراضي اليمنية منذ أكثر من عام.

وأشار الاتحاد، في بيان مقتضب صدر الثلاثاء عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، الى أن “ما حدث يمثل عملاً استفزازياً يتناقض مع نداءات المجتمع الدولي لحل سلمي، تفاوضي وشامل للأزمة اليمنية”، حسب كلامها.

وعبرت كاترين ري، عن أمل الاتحاد الأوروبي بألا يردع مثل هذا العمل هؤلاء الذين يعملون لأجل التوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان المدنيين في اليمن وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.

وكررت المتحدثة التعبير عن قناعة الاتحاد “الراسخة” بضرورة مساندة المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث وفريقه، قائلة “سنواصل تقديم الدعم غير المشروط لعمله من خلال السعي إلى إشراك جميع أطراف النزاع وحثهم على استئناف المفاوضات السياسية بسرعة”، على حد تعبيرها.

وسيواصل الاتحاد عمله، كما نقلت ري عن مسؤوليه، العمل بشكل فعال من أجل تخفيف محنة السكان اليمنيين.

يذكر أن الصراع في اليمن دخل منذ أيام عامه الرابع، وذلك منذ أن بدأت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بشن هجمات على الحوثيين المدعومين من إيران.