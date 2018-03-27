افتتاح منتدى أعمال إيطالي سعودي بروما غدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تشهد العاصمة الإيطالية يوم غد الأربعاء، افتتاح منتدى أعمال إيطالي سعودي، يركز بشكل خاص على مشروع (نيوم) عن الطاقة المتجددة.

وقال بيان لمنظمي المنتدى، إن “مدينة المستقبل الأولى التي تغذيها بالكامل، طاقة تولِّدها أشعة الشمس وقوة الرياح، ستقام في المملكة العربية السعودية، وستحمل اسم (نيوم)”، والتي “سيتم تقديمها للشركات الإيطالية غداً”، خلال ورشة عمل مكرسة لـ”الرؤية السعودية 2030″، أكبر برنامج حضري وتحديثي في تاريخ المملكة.

واضاف البيان أن المنتدى روج له مكتب المحامي انطونيو فابريكاتوري، وينطوي على وفد عربي يقوده رئيس مجلس إدارة شركة علاقات لتنظيم المعارض الدولية والمؤتمرات، أسامة بن محمد الكردي، الناطقة السابقة باسم الأمم المتحدة عفاف كونجا، فضلا عن ممثلين لشركات إيطالية رائدة، ومؤسسات وطنية ودولية بارزة.

وأشار البيان الى أن “بناء مدينة (نيوم) سيكلف حوالي 500 مليار دولار، والتي سترى النور بحلول عام 2030، وتمتد على مساحة 26500 كيلومتر مربع”، حيث “ستكون جميع خدماتها الأساسية، من النقل إلى الصحة والأمن، كهربائية يتم تقديمها من خلال أحدث التقنيات”.

يُذكر أن “رؤية السعودية 2030” هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عنها في 25 نيسان/إبريل 2016، تتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعاً حكومياً عملاقاً، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كمشروع مترو الرياض.

وقد نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها.