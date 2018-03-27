المفوضية الأوروبية: لا نمنح لتركيا أموالاً قد تستخدم لأغراض عسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حرصت المفوضية الأوروبية على التأكيد على عدم وجود أي ضبابية أو غموض في طريقة التعامل مع الأموال الممنوحة لتركيا بوصفها دولة مرشحة للانضمام للتكتل الموحد، رغم تعثر هذا التوجه.

وأوضحت المفوضية أنها لا تمنح تركيا أي أموال يمكن استخدامها في شراء معدات عسكرية أو تطوير مشاريع في هذا المجال، وذلك في محاولة لتفنيد الاتهامات الموجهة لها من قبل منظمات غير حكومية وبرلمانيين أوروبيين.

وأكدت المفوضية أن عمليات تخصيص وتحويل و صرف الأموال تخضع “لأقصى معايير الشفافية ولضوابط قانونية دقيقة”، حسب كلام المتحدثة باسمها مايا كوسيانيتش.

وأوضحت المتحدثة أن “التطورات السلبية” في تركيا في السنوات الأخيرة قد دفعت باتجاه فرض قيود على هذه الأموال وإعادة توجيه بعضها، وقالت “وضعنا عدة آليات داخلية للمتابعة وتقوم بعثتنا في أنقرة بالتعاون مع السلطات المختصة لمعرفة كيفية صرف الأموال”، حسب كلامها.

وتُمنح أموال أوروبية “محددة” للدول المرشحة للانضمام للاتحاد لمساعدتها على التأقلم مع المعايير الأوروبية وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد.

وتشدد المفوضية الأوروبية على ضرورة التفريق بين المساعدات الممنوحة لتركيا في إطار سياسة الجوار والتوسيع، وتلك المخصصة لمساعدة اللاجئين على أراضيها بموجب اتفاق آذار/مارس 2016.

وفي هذا الإطار، تعمل المفوضية مع منظمات المجتمع المدني وكذلك مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، و”في بعض الحالات وعندما يتطلب الأمر ذلك، نتعامل مع الحكومة التركية ولكن الهدف هو اللاجئين”، حسب كوسيانيتش.

وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت في وقت سابق لائحة بقائمة المشاريع التي تم تمويلها من حزمة ال3مليار يورو المخصصة للاجئين في تركيا، والتي ساهمت بشكل خاص تأمين خدمات صحية وسمحت بحصول مئات الالاف من الأطفال السوريين اللاجئين على التعليم.

ويرى الجهاز التنفيذي الأوروبي، أن المشاريع التي تم تمويلها لفائدة اللاجئين، بموجب اتفاق آذار/مارس 2016، تسير بشكل “ميسر وتعطي نتائج جيدة”.

وتنوي المفوضية البدء بتمويل مشاريع إضافية لصالح اللاجئين في تركيا، من الحزمة الجديدة والبالغ ثلاثة مليارات يورو أيضاً.

ويذكر أن الانتقادات الموجهة لقادة المؤسسات في بروكسل، تزامنت مع انعقاد القمة الأوروبية – التركية غير الرسمية ليل أمس في مدينة فارنا البلغارية.

وكان رئيس المفوضية جان كلود يونكر، قد عبر عن أمله باستمرار الحوار بين بروكسل وأنقرة رغم وجود الخلافات.

وتؤكد مصادر مطلعة نية الأوروبيين الدعوة إلى حوار دوري مع الأتراك على مستويات وفي أطر مختلفة خلال العام الجاري.