الجيش الاسرائيلي يقصف موقعين في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال الجيش الاسرائيلي انه قصف اليوم الاربعاء موقعين في غزة ردا على محاولة فلسطينيين اثنين التسلل من القطاع.

وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان “قصفت دبابات جيش الدفاع موقعيْ رصد تابعيْن لمنظمة حماس الارهابية في شمال قطاع غزة ردًّا على وصول مشتبه فيهما الى معبر كارني القديم بالقرب من الجدار الامني وقاما باشعال النيران هناك”.

واضاف “المشتبه فيهما لم يجتازا الجدار الامني ولَم يتسللا الى داخل اسرائيل”.

وتابع ادرعي “ينظر جيش الدفاع ببالغ الخطورة الى اي محاولة للمساس بالجدار الامني او ببنية تحتية أمنية”.