وزير الداخلية الايطالي: لا تغير جذري بخطر التهديد الارهابي لداعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الداخلية في الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها، ماركو مينّيتي على أن خطر “التهديد الارهابي لتنظيم داعش لم يشهد تغيرا جذريا”، ملفتا إلى أن “انتزاع عنصر الارض منه” بسقوط معقليه الرئيسيين، الرقة في سورية والموصل في العراق، “يزيد من خطر المكون الآخر، ذلك الإرهابي”.

وأضاف مينّيتي، في وقت تشهد فيه بلاده حملات مكثفة بحق عناصر مرتبطة بدوائر “إسلامية متطرفة”، في مقابلة مع صحيفة (لاستامبا)، مشيرا إلى “تنظيم الدولة قد تمكن من تجنيد ما بين 25 و 30 ألف مقاتل أجنبي من حوالي 100 بلد مختلف”، مشكلا بذلك “الفيلق الأجنبي الاكبر في التاريخ الحديث”. وأضاف “العديد من المقاتلين الاجانب لقوا مصرعم، لكن الناجين يبحثون عن ملاذ في مكان آخر، حتى هنا في أوروبا”.

وناشد وزير الداخلية الحكومة الايطالية المقبلة المستقيلة بـ”الاستمرار في عمليات ضد المتطرفين” من البلاد.