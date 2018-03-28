الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا على الأراضي الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاقا شاملا طويلا على الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة حلول عيد الفصح اليهودي.

وقال في بيان إن “الإغلاق، الذي سيستمر بدءا من مساء الخميس وحتى مساء السبت من الأسبوع القادم، جاء بعد مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي وبعد إجرءا تقييم أمني”.

ويتزامن عيد الفصح اليهودي لهذا العام مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

واعلن الجيش الإسرائيلي دفع المزيد من قواته وتحديدا إلى حدود قطاع غزة تحسبا لمواجهات مع الفلسطينيين.

واعلن الفلسطينيون نيتهم تنظيم مسيرة العودة إلى حدود قطاع غزة بدءا من يوم الجمعة.