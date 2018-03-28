إيطاليا: المغربي المعتقل بتهمة الإرهاب كان يخطط هجوما بشاحنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن الشاب المغربي الإيطالي الذي اعتقل صباح الأربعاء، “كان يجمع معلومات ويخطط لإعداد شاحنة لتنفيذ هجوم إرهابي”.

وكانت السلطات الأمنية الإيطالية أعلنت اعتقال شاب إيطالي مغربي يدعى المهدي حليلي (23 عاما)، يُعدّ “مؤلف أول نص دعائي لتنظيم (داعش) باللغة الإيطالية”، وأن إجراءات القبض التي تمت بتهمة “المشاركة في مجموعة تنتمي لتنظيم داعش الارهابي جاءت بالتعاون مع نيابة تورينو”.

وأضاف رئيس شرطة تورينو فرانشيسكو ميسينا، “لقد كان الوقت قد حان للتدخل ولم يكن بوسعنا أن ننتظر حتى يقوم بطفرة نوعية على الصعيد التشغيلي ونرى أنه حدد هدفًا يقوم بضربه”. وقال إن “المعتقل قام مع مرور الوقت بالتركيز على جمع مواد امتدت من التغني والاحتفاء بمبادرات (داعش)، وإعلانات خطباء الكراهية، الى نشاط توثيق محدد حول التقنيات المستخدمة في العمليات من قبل ما تسمى الذئاب المنفردة”.