المفوضية الأوروبية تقترح آلية لتسهيل التنقلات العسكرية بين دول الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان عن سلسلة اقتراحات جديدة بهدف تسهيل عمليات نقل وتحريك المعدات العسكرية بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

وتأتي هذه المقترحات في إطار عمل الجهاز التنفيذي الأوروبي على تعزيز السياسة الأوروبية الدفاعية المشتركة.

وتهدف المقترحات، التي ستُعلن تفاصيلها في وقت لاحق اليوم الاربعاء، إلى التخفيف من العقبات الإدارية والفنية وتحسين مستوى البنى التحتية لتسهيل عمليات نقل المعدات والجنود بين الدول الأعضاء، وتيتغي “أولاً التعرف على الاحتياجات الحقيقية للدول الأعضاء من ناحية النقل العسكرية وحصر أعداد الجسور والطرقات والمطارات وباقي البنى التحتية الصالحة للاستخدام”، وفق نص المقترحات.

وتريد المفوضية الأوروبية من وراء هذا التحرك تحقيق هدفين: الأول عملي والثاني سياسي خاصة وأن مستوى التوتر لا زال يتصاعد مع الجار الشرقي للتكتل، أي روسيا.

وتعاني الدول الأعضاء من تشريعات وقوانين مختلفة إلى حد التناقض عندما يتعلق الأمر بعمليات اجتياز قطعات عسكرية ومعدات خطيرة لأراضيها، ما يعرقل الحركة ويبطء مفعولها.

ويريد الجهاز التنفيذي الأوروبي أن تتمتع الجيوش الأوروبية بحرية الحركة داخل دول الاتحاد، كما يتمتع المواطنون ورؤوس الأموال والخدمات بها، وفق نظام شنغن.