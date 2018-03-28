البابا يدين رجال المافيا: إنهم يحملون الموت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أطلق البابا فرنسيس إدانة جديدة لرجال المافيا، قائلا إنهم “لا يجلبون إلا الموت”، وأن “المسحيين المزيفين ستكون نهايتهم سيئة”.

وخلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أضاف البابا “دعونا نفكر بالمسيحيين من أعضاء المافيا، هؤلاء المسيحيون لا يمتلكون أي شيء، بل يحملون الموت فقط، في أنفسهم وينقلونه للآخرين”، فـ”دعونا نصلي من أجل الرب ليلمس نفوسهم”.

وأردف البابا، “علي الآن أن أقول شيئاً محزناً ومؤلماً”، وهو أن “هناك مسيحيين مزيفين، أولئك الذين يقولون أن المسيح قام لكنهم يعيشون حياة فاسدة”، مشيرا الى أن “هؤلاء سيحظون بنهاية سيئة”.

وخلص البابا بيرغوليو الى القول إن “المسيحي خاطئ، كلنا خطاة، لكننا نمتلك الثقة بالمغفرة عندما نطلب الصفح”، بينما “يتظاهر الفاسد بأنه شخص شريف، لكن قلبه مليء بالفساد”.