ليبيا: التزام مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وحرس السواحل للتصدي لتهريب المحروقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- جددت المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس السواحل “التزام الطرفين باستمرار جهود التعاون في وجه محاربة عمليات تهريب المحروقات على طول خط الساحل الليبي”.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله مع آمر حرس السواحل، العميد عبدالله عمر تومية، بحضور العميد بحار السيد مسعود عبدالصمد والعقيد بحار السيد ابوعجيلة عبد الباري.

وتم خلال اللقاء “التطرق الي الجهود المبذولة من قبل افراد حرس السواحل للحد من عمليات التهريب ومناقشة التحديات والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز بالشكل المطلوب والالية التي يمكن من خلالها خلق تكامل بين المؤسسة وجهاز حرس السواحل من أجل الحفاظ على مقدرات البلاد”، حسبما أفاد بيان للمؤسسة الوطنية صدر غداة الاجتماع الذي إلتئم أمس الثلاثاء.

وأفاد البيان بأن “صنع الله ثمن عالياً مساع جهاز حرس السواحل في سبيل حماية الوطن والعمل على محاربة كافة الظواهر السلبية على الرغم من قلة الامكانيات وحرصهم على مصلحة الوطن وتحملهم المسؤولية في ظل الظروف الراهنة”.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن “المؤسسة تقدر كل الجهود المبذولة وستعمل على دعم الجهاز وفق الامكانيات المتاحة”، مضيفا أن “ليبيا بخير طالما هناك رجال يصلون الليل بالنهار من أجل حماية ثروات هذا الوطن ويبذلون كل ما في وسعهم للحد من الجرائم المنظمة التي يقوم بها عصابات تهريب الوقود”.

ولفت البيان إلى أنه “من خلال التنسيق بين مكتب النائب العام وجهاز حرس السواحل والمؤسسة الوطنية للنفط ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة تم القبض على أكثر من 14 ناقلة ومصادرتها واتخاذ اجراءات لملاحقة عدد من النواقل وذلك بالتنسيق مع مكتب النائب العام ، وكذلك تم وضع نواقل اخرى في قائمة الحظر بناء على قرار من مجلس الامن”.