مسؤولون: تسهيل التنقل العسكري بدول الاتحاد بهدف تعزيز أمن المواطن الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفادت المفوضية الأوروبية بأن الاقتراحات المقدمة اليوم بشأن آليات تسهيل التنقلات العسكرية تهدف إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء لصالح أمن المواطنين.

وحرص الجهاز التنفيذي الأوروبي على التأكيد بأن المقترحات لم تأت تحت ضغوط التطورات السياسية الحالية، بل “للعمل بشكل تدريجي وعلى مختلف المستويات للوصول إلى اتحاد دفاعي أوروبي في أفق عام 2025″، حسب كلام المفوضة المكلفة شؤون النقل فيوليتا بولتس.

وتقر مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي بأن التهديد الأهم يأتي اليوم من الطرف الروسي، لكن تدعيم أسس الدفاع الأوروبي يبقى هدفاً استراتيجياً لبروكسل.

وترى المفوضية الأوروبية أن تسهيل تحركات القطعات العسكرية بين الدول الأعضاء سيساهم في تحسين مستوى البنى التحتية المخصصة للاستعمال المزدوج ما بين مدني وعسكري، كما أنهم سيساعد الدول على ترشيد مصروفاتها الدفاعية ورفع مستوى الاستثمارات وتجنب الإزدواجية.

ومن جانبها، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني على أهمية العمل على تحضير الاتحاد لمواجهة أي صراعات محتملة بصورة فاعلة، وقالت “إنها خطوة إضافية على طريق تعميق التعاون البيني الأوروبي، وكذلك تعزيز الشراكة مع حلف شمال الأطلسي “، على حد وصفها.

ويعتقد المسؤولون في المفوضية أن تفعيل التعاون هو الطريق الوحيدة التي ستساعد الاتحاد على لعب دور أكثر أهمية في عالم متغير، كما هو الحال اليوم.

وتحاول المفوضية من وراء مقترحات حل المشاكل الإدارية والعملية والجمركية والتشريعية المتباينة بين الدول الأعضاء في الاتحاد، والتي تعرقل برايها حركة التجهيزات والقطعات العسكرية داخل الاتحاد.