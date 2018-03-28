السلطة الفلسطينية: الإنحياز الأمريكي يُسرّع وتيرة الإستيطان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن “الإنحياز الأمريكي الأعمى للإحتلال يُسرّع وتيرة الإستيطان ويُعمقها”.

وقالت الخارجية في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، إنه “بُعيد الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي التي تركزت بشكل أساس على تنفيذ القرار الأممي 2334 الخاص بالاستيطان، تفاخر وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، خلال جولة إستفزازية قام بها في مجمع مستوطنات (عتصيون) جنوب بيت لحم، قائلاً: عندما أنظر الى الارقام في العام 2017، وافقنا على بناء 11500 وحدة استيطانية وفي عام 2018 وافقنا على بناء 2700 وحدة استيطانية”، مضيفا “آمل أن يستمر هذا الزخم وبوتيرة مرتفعة”، وذلك “في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها”.

واضافت “إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات التغول الإستيطاني الإستعماري التوسعي الذي أكد على جزء منه وزير الحرب الاسرائيلي، فإنها تؤكد أن مواقف وسياسات اليمين الحاكم في اسرائيل، تعكس حالة من التسابق في دعم الاستيطان وإرضاء جمهوره من المستوطنين، وحالة من الإصرار على تدمير فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.

وتابعت “تعتبر الوزارة أن الإنحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته هو المحرك الأساس والدافع الرئيس لتسريع عجلة الاستيطان وتعميقه على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو الذي يوفر الغطاء لتنفيذ مخططات الضم والتوسع الاستعمارية، ويفتح الباب أمام هذا التفاخر والتباهي الوقح بتلك المخططات، وهو ما يفرض على دول العالم كافة وعلى الأمم المتحدة ومؤسساتها، الدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها الدولية، سواء من خلال تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية إتجاه شعبنا، أو عبر حماية وتنفيذ قراراتها الأممية”.