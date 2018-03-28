وزيرة الدفاع الإيطالية تشكر قوات الأمن على عملياتها ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – رأت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إن “اليوم مهم بسبب العمل الذي قامت به قوات شرطتنا ضد الإرهاب”، بل “بفضل رجال مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) للعملية الأساسية التي نُفذت هذا الصباح”.

وتعليقا على اعتقال المواطن المغربي الإيطالي في الثالث والعشرين من العمر في تورينو، بتهمة تأييده لتنظيم (داعش)، خلال الاحتفالات بالذكرى الـ95 لتأسيس القوة الجوية، التي جرت في فلورنسا (وسط) الأربعاء، أضافت الوزيرة بينوتي أن “العملية كانت رائعة، تهانينا لقوات الشرطة”.

وكانت السلطات الأمنية الإيطالية قد أعلنت عن اعتقال شاب إيطالي مغربي يدعى المهدي حليلي (23 عاما)، يُعدّ “مؤلف أول نص دعائي لتنظيم (داعش) باللغة الإيطالية”، وأن إجراءات القبض التي تمت بتهمة “المشاركة في مجموعة تنتمي لتنظيم داعش الارهابي جاءت بالتعاون مع نيابة تورينو”.