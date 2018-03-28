مسؤولة إيطالية: المغربي المعتقل بتهمة الإرهاب لم يندمج بالمجتمع أبداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – قالت مسؤولة محلية إيطالية إن “المواطن الإيطالي المغربي الذي اعتقل بتهمة الإرهاب صباح البوم، لم يندمج في مجتمعنا أبداً.

هذا ما جاء على لسان رئيسة بلدية لانتزو إرنستينا أسّالتو، التي كان المغربي الإيطالي المهدي حليلي، البالغ من العمر 23 عاماً والذي اعتقله رجال مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في تورينو في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، يقيم فيها مع عائلته.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، أضافت العمدة أسّالتو أن “نبأ الإعتقال فاجأنا، وآسف لأنني أعتقدت أن الوقائع التي لعب فيها دورا رئيسيا وجرت في وقت سابق، تمت أرشفتها بشكل نهائي”.

وتابعت “من الواضح أن الأمر لم يكن كذلك، وفي الواقع يبدو أنه انجرف نحو التطرف بشكل متزايد على مر السنين”. وأردفت “لقد تعرفت عليه في المدرسة، حتى لو لم يكن طالبي، وأذكر أنه كان مراهقاً ككثيرين آخرين”، ربما كان “أكثر انطوائية، لكن ليس من غير المعتاد أن يكون كذلك صبيا في هذا العمر”.

وخلصت عمدة لانتزو الى القول “أعرف قليلا جدا عن عائلته لأنها تعيش حياة عزلة”، لكن “ما يؤسَف له هو التيقن من أنه لم يشعر أبداً بأنه جزء من المجتمع الذي يعيش فيه”.