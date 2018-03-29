إيطاليا: مداهمات كبرى للشرطة ضد الإرهاب في ست محافظات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تقوم قوات الشرطة الإيطالية حالياً بسلسلة من عمليات المداهمة والتفتيش المحلية في ست محافظات وسط وجنوب البلاد.

وقال بيان للشرطة إن “عملية مكافحة الإرهاب واسعة النطاق التي، تشمل محافظات لاتينا، روما، كازيرتا، نابولي، ماتّيرا وفيتربو”، يجريها أفراد ينتمون إلى مقر الشرطة الوقائية، ورجال مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في روما ولاتينا”.

وذكرت الشرطة أن “عملية الدهم، ضربت شبكة أنيس أنيس العامري، منفّذ الهجوم الإرهابي في برلين في الـ19 من كانون الأول/ديسمبر 2016″، الذي قتل بميلانو في الـ23 من الشهر ذاته خلال تبادل إطلاق نار مع عنصرين من رجال الشرطة الإيطالية.

وأضاف البيان أنه “تم تنفيذ خمسة أوامر حجز احترازي في السجن من قبل عناصر الأمن، والتي أصدرها قاضي تحقيق محكمة روما كوستانتينو دي روبّيو، في إطار تحقيق استقصائي قام بتنسيقه نائب مدعي عام الجمهورية في محكمة روما، سيرجو كولايوكّو”.